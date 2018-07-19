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Конструктивный недостаток превращает британский танк в «огненный шар»

Екатерина ГАБЕЛЬ
12:15 19.07.2018
Двое военнослужащих Соединенного Королевства погибли из-за этого дефекта. Группа, проводившая расследование, призвала компанию-разработчика принять необходимые меры.
Конструктивный недостаток превращает британский танк в «огненный шар»
Фото: Cpl Paul (Jabba) Jarvis RLC/ MOD/ Wikimedia

У основного танка британских вооруженных сил выявили серьезный конструктивный недостаток, который угрожает жизни экипажа. Всего на вооружении сейчас стоит около 200 таких машин. Об этом сообщает британское издание Times.

Летом прошлого года на одном из полигонов на юго-западе Уэльса проходили учения с участием этих танков. Из-за дефекта механизма продувки ствола от пороховых газов одна из машин «превратилась буквально в огненный шар». Попав в башню танка, пороховые газы, по информации издания, привели к детонации боекомплекта. Танк буквально взорвался изнутри. В результате инцидента погибли двое членов экипажа -  27-летний заряжающий Мэтью Хэтфилд и 31-летний командир Даррен Нилсон.

Проводившая расследование инцидента группа призвала компанию-разработчика Challenger 2 устранить недостаток, на что ВС Соединенного Королевства заверили, что якобы уже приняли все необходимые меры, сообщило издание.  

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