Как взрослый: названы самые популярные направления для самостоятельных детских путешествий

Аналитики туристических агентств выяснили, по каким направлениям дети чаще всего летают без сопровождения родителей. Лидером в этом отношении стала Великобритания. Почти треть всех несовершеннолетних туристов отправляются на туманный Альбион. На втором месте США. На третьем - Германия. Замыкают пятерку стран, в которую родители отправляют своих детей одних, Чехия и Израиль.

В популярную десятку вошли также основные туристические направления для пляжного отдыха: это Италия, Болгария, Испания, Мальта и, конечно, Турция, сообщает портал AEX.

По закону РФ авиакомпании вправе принимать на борт несопровождаемых детей в возрасте от двух лет. Однако авиакомпании повышают возрастную планку по своему усмотрению. В среднем юные путешественники могут летать без родителей с семи лет и за дополнительную плату. В этом случае ребенка весь полет сопровождает ответственный сотрудник авиакомпании, который принимает его у провожающих и передает встречающим в аэропорту прибытия. Путешествовать таким образом дети могут только на прямых направлениях.

Пассажир старше 12 лет считается взрослым, и для его самостоятельного вояжа ничего, кроме нотариально заверенного согласия родителей на выезд за границу, не требуется.