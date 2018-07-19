Тридцатиградусная жара вернется в Москву

В российскую столицу в выходные придет 30-градусная жара. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

По сообщениям синоптиков, в четверг и пятницу в Московском регионе сохранится пасмурная дождливая погода, и температура воздуха не превысит 25 градусов. Однако в субботу и воскресенье погода станет более солнечной, а ветер поменяет свое направление на южное, что будет способствовать возвращению в Москву 30-градусной жары.

Ранее сайт телеканала «Звезда» выяснил, какие проблемы может принести россиянам длительное нахождение на солнце и как лучше спасаться от палящего зноя.