Бог любит троицу: Верка Сердючка может пойти в президенты Украины

Как сообщает «КП Украина», артист не видит ничего страшного в своем выдвижении, так как Зеленского и Вакарчука тоже продвигают на выборы.

«Я не вижу в этом ничего страшного, если я буду третьим. Бог любит троицу. Было бы хорошо», - заявила Сердючка.

Данилко считает, что незнание украинского языка не станет ему помехой, несмотря на то что об этом ему говорят «политические противники».

«Я мову знаю, у меня нет опыта общения. А вам с профессионалом лучше жить стало? Ну а толку, что он "вільно розмовляє українською"? У вас уже метро по восемь гривен», - возмутился он.