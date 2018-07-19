Бог любит троицу: Верка Сердючка может пойти в президенты Украины
Украинский певец Андрей Данилко, более известный как эпатажная Верка Сердючка, заявил, что не против выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины.
Фото: Maxim Burlak / Russian Look / Globallook
Как сообщает «КП Украина», артист не видит ничего страшного в своем выдвижении, так как Зеленского и Вакарчука тоже продвигают на выборы.
«Я не вижу в этом ничего страшного, если я буду третьим. Бог любит троицу. Было бы хорошо», - заявила Сердючка.
Данилко считает, что незнание украинского языка не станет ему помехой, несмотря на то что об этом ему говорят «политические противники».
«Я мову знаю, у меня нет опыта общения. А вам с профессионалом лучше жить стало? Ну а толку, что он "вільно розмовляє українською"? У вас уже метро по восемь гривен», - возмутился он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Петр Порошенко может отменить выборы из-за опасения лишиться власти. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.