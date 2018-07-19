Грязная и желтая: жители Североуральска остались без воды
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев требует срочно наладить водоснабжение Североуральска питьевой водой. Перебои начались после обвала русла реки Кальи. Восстановление нормального водоснабжения глава региона назвал приоритетной задачей для местных властей, о чем он сообщил на своей странице в Instagram.
Специалисты контролирующих органов отмечают, что качество питьевой воды в трубопроводе города стало лучше. Ее уже можно пить, правда, предварительно прокипятив.
Напомним, ЧП, результатом которого стали перебои в поставках питьевой воды, произошло в минувший понедельник. В русле реки Кальи в районе водозабора произошел провал грунта. Речная вода попала в городской водовод. Сейчас из кранов горожан идет вода грязно-желтого оттенка. Так называемый показатель по цветности превышен в десятки раз.
Местные предприниматели тут же взвинтили стоимость бутилированной воды в своих магазинах. Горожане массово отправляются к родникам. Развернуты пункты выдачи питьевой воды.