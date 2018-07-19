Путин установил почетное звание «Заслуженный журналист России»

Указ об установлении почетных званий «Заслуженный журналист РФ» и «Заслуженный работник связи и информации РФ» подписал в четверг, 19 июля, президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, указ был подписан «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы» РФ.

В нем отмечается, что звание «Заслуженный журналист» будет присваиваться журналистам и редакторам средств массовой информации, а звания «Заслуженный работник связи и информации» удостоятся высокопрофессиональные работники связи, СМИ и массовых коммуникаций.

Заслужить эти звания можно будет лишь спустя 20 лет с начала профессиональной деятельности и в случае наличия государственных отраслевых наград.

Ранее Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин на ряд регистрационных документов, в состав которых входит микрочип. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.