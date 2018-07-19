Составлен рейтинг самых «мужских» автомобилей

Чаще других российские автомобилисты выбирают продукцию концерна Subaru. В 95,1% случаев за руль «японца» садятся мужчины. На втором месте по предпочтениям американская марка Jeep, которую выбирают 94,6% автовладельцев. Замыкает тройку самых популярных еще одна японская марка, автомобили которой в Дальневосточном регионе нашей страны получили прозвище «народных». Это Toyota с показателем 94,2%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В десятку наиболее «брутальных» автомобилей попали УАЗ, Infiniti, Honda, Lexus, Mitsubishi, Mercedes-Benz и Volvo с показателями в среднем от 91% до 93%.

Эксперты отмечают, что рейтинг составлен на основе 180 тысяч заполненных анкет. В опросе, проходившем в период с 2015 года до 2018 года, участвовали респонденты в возрасте от 18 до 65 лет.