Современная эпоха получила официальное название

Специалисты Международной комиссии по стратиграфии определили новые периоды геологической истории существования планеты Земля. Научная организация занимается геологическими и геохронологическими вопросами в глобальном масштабе.

Новые периоды развития Земли получили названия мегхалаий (Meghalayan), нортгриппий (Northgrippian) и гренландий (Greenlandian).

Развитие планеты всегда делилось на определенные временные отрезки, в течение которых происходили свои исторические события, в числе которых были и изменения климата, и разделение континентов, и многое другое. На данный момент человечество переживает эпоху голоцена, которая началась в 9610 году до н. э. Согласно международной комиссии этот период подразделяется еще на три самостоятельных, характеризующихся своими климатическими условиями.

Таким образом, мегхалаий характеризуется страшной засухой из-за движения Мирового океана и циркуляцией воздуха; во время нортгриппия таяли ледники, понижая тем самым температуру Земли и увеличивая объем пресной воды. В свою очередь, гренландий ознаменовал окончание ледникового периода. Об этом сообщает BBC.

Как заявили ученые, чтобы стать значимым в геохронологической шкале, период должен отражать глобальные по масштабу события.