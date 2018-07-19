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СМИ сообщили о подготовке Минфином плана по систематизации антисанкционного законодательства

Роман Захаров
10:14 19.07.2018
Финансовое ведомство также намерено подготовить проект ответных санкций в отношении Украины.
СМИ сообщили о подготовке Минфином плана по систематизации антисанкционного законодательства
Фото: Алексей Иванов/ТРК Звезда

Российский Минфин подготовил план мероприятий по снижению влияния ограничительных мер на экономику страны. Об этом сообщает «КоммерсантЪ», ссылаясь на документ финансового ведомства.

По информации газеты, план Кабинета министров был одобрен в ходе совещания у первого вице-премьера Антона Силуанова в начале июля, а до завершения месяца должна быть создана рабочая группа, которая займется противодействием санкциям. Отмечается, что в список ответных мер, одобренных правительством, включены пять тематических блоков и 17 пунктов.

В один из блоков входят меры по внешнеэкономическим расчетам, другой затронет доступ компаний, которые находятся под санкциями, на внутренний финансовый рынок, еще один, антимонопольный блок, посвящен ограничению «недобросовестной конкуренции» со стороны других государств.

Издание также сообщает, что Кабмин собирается систематизировать меры по ограничению доступа к информации о корпорациях, у которых есть риск попасть под ограничения. Помимо этого, финансовое ведомство намерено подготовить проект ответных санкций в отношении Украины.

В материале отмечается, что министерство финансов получит право разрабатывать меры в финансовой сфере и совместно с Минпромторгом и министерством экономического развития изучит целесообразность введения утилизационного сбора на продукцию иностранных компаний, если ее аналоги есть в РФ.

В свою очередь, пишет газета, ФАС и Минэкономразвития рассмотрят возможность внесения поправок в законодательство страны с целью уменьшить «зависимость экономики РФ от иностранных патентообладателей».

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