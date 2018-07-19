Британские СМИ сообщили об идентификации подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британская полиция идентифицировала подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, которое произошло ранее в Солсбери.

Как сообщается в СМИ, к инциденту причастны «несколько россиян». Распознать их удалось с помощью камер видеонаблюдения, кадры с которых полиция сопоставила с имеющимися сведениями о людях, приехавших в страну во время совершения отравления.

Информацию о новых данных опубликовало издание Press Association в своем профиле в соцсети Twitter со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее в СМИ появилась информация о составе группы организаторов атаки на Скрипалей. Была выдвинута версия, что они были отравлены группой из шести человек, «ключевую позицию» в которой занимала женщина.