СМИ: Россия готовит зеркальные санкции против Украины

Россия в ближайшее время может ввести зеркальные санкции в отношении Украины. По информации издания «КоммерсантЪ», в данный момент Кабинет министров прорабатывает соответствующий пакет, который затем поступит на утверждение президенту РФ Владимиру Путину.

Предполагается, что ограничительные меры коснутся нескольких сотен физических и юридических лиц. В частности, пишет газета, Россия может заблокировать активы крупных украинских бизнесменов и чиновников, а также запретить их вывод.

В материале сообщается, что предложения по санкциям в отношении Украины должны быть представлены к 1 августа этого года. По словам источника «Коммерсанта», вопрос об ограничениях в отношении украинской стороны обсуждался еще в 2014 году, однако было принято решение отложить его.

Как пишет издание, нынешний проект указа по санкциям ожидается «конкретным», однако власти РФ считают, что необходимо «оставить поле для маневра» и не использовать все меры воздействия одновременно.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что Украина подготовила новые ограничения в отношении России.