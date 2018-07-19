Украинские эксперты предрекают Киеву мусорный апокалипсис

Мусор стал одной из главных проблем Украины, и может привести к крупной экологической катастрофе в столице страны.

Подгорцевский полигон, на котором собираются бытовые отходы украинцев, работает более 30 лет. 10 миллионов тонн мусора, высота которого достигает уже 90 метров (27-этажный дом) занимают в данный момент площадь в 63,7 гектаров.

И так не самая благоприятная ситуация усугубляется опасениями по поводу того, что отсутствие какого-либо ограждения вокруг свалки приведет к тому, что в любой момент от банального дождя размытые отходы попадут в подземные воды и отравят их.

Как заявил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, в дождевой воде содержатся кислоты, щелочи, вредные микробы и тому подобные вещи, которые в конечном счете приведут к «экологической катастрофе радиусом 10-16 километров вокруг свалки».

Ранее сообщалось об обстреле украинскими силовиками при испытаниях ракетного комплекса «Ольха» Черноморского биосферного заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО.