Российский рэпер покончил с собой

В Смоленске совершил самоубийство российский рэпер Роман Терещенков, который выступал под псевдонимом Артас Бездушный. Как рассказал знакомый музыканта, причиной случившегося стал конфликт в кальянной.

За день до гибели Терещенков опубликовал на странице в социальной сети видеообращение, в котором сообщил, что в местной кальянной некий мужчина избил его, оскорбил и заставил извиниться.

Также рэпер рассказал, что его страница в соцсети была ранее взломана и с нее в гей-группах рассылались сообщения. По словам музыканта, его обидчик из кальянной это увидел и начал писать оскорбления, на что Терещенков ответил ему, что раз он прочитал сообщение в такой группе, значит он ее регулярно посещает.

Как рассказал «Ленте.ру» товарищ погибшего, пожелавший остаться неизвестным, после произошедшего в кальянной Терещенков написал заявление в правоохранительные органы, а вечером того же дня рэпер был найден под балконом собственного дома.