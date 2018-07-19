Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названа главная опасность позднего приема пищи

Егор Левин
08:06 19.07.2018
Испанские исследователи назвали причину возможного ухудшения здоровья у любителей поздно ужинать.
Названа главная опасность позднего приема пищи
Фото: pixabay

Ученые из Глобального института здоровья в Барселоне установили, что поздний ужин вредит здоровью. Их вывод заключается в том, что прием пищи менее, чем за два часа до сна, повышает риск развития рака молочной железы и простаты.

Исследователи проанализировали сведения в общей сложности более, чем 1500 пациентов с тем или иным опасным заболеванием. После этого группа здоровых добровольцев без онкологических заболеваний ответила на вопросы ученых о своем образе жизни, режиме сна и приема пищи. Полученные данные позволили специалистам установить, что те исследуемые, которые едят раньше, чем за два часа до того, как лечь спать, гораздо меньше подвержены риску развития онкологических заболеваний, чем те, кто засыпает сразу после ужина. При правильном приеме пищи риск рака молочной железы снижается на 16%, простаты – на 26%.

Об этом сообщает портал International Journal of Cancer.

Сильнее всего эффект проявлялся у тех, кто придерживается стандартных рекомендаций по профилактике раковых заболеваний и ведет здоровый образ жизни.

Ранее ученые из Йельского университета провели эксперимент с 200 участниками и выяснили, что людям сложно отказаться от вредных углеводов и жиров потому, что они в организме человека запускается система вознаграждения мозга.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2018, 02:21
Минфин РФ снизит налог для самозанятых граждан
Дата18.07.2018, 17:33
В Черном море высадился десант: эксклюзивные кадры
Дата18.07.2018, 21:26
В программу зимней олимпиады включены новые виды спорта
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата19.07.2018, 08:20
Истребители МиГ-31 совместно с Ту-22М3 дальней авиации провели учение с применением «Кинжалов»
Дата17.07.2018, 17:10
Мое место - Берлин: как морская авиация нанесла удар по столице рейха
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:00 ОПК
Видео
Идет подготовка к летным испытаниям новейшей крылатой ракеты «Буревестник» - МО РФ
08:50 ОПК
Видео
В МО РФ сообщили о завершающей стадии экспериментальной отработки океанской многоцелевой системы «Посейдон»
08:40 ОПК
Видео
В России началось серийное производство гиперзвуковых боевых блоков «Авангард»
08:30 ОПК
Видео
Выполнен очередной этап создания ракетного комплекса «Сармат» - МО РФ
08:01 В стране и мире
Минтруд может разрешить увольнять сотрудников в связи с утратой доверия
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Видео
Крушение пассажирского самолета сняли изнутри
Видео
Она обвинила во всем меня - Виктория Скрипаль о разговоре с сестрой
Видео
Лодку с людьми накрыло «лавовой бомбой»: видео
Видео
Тихоокеанский гром: флот США испепелил собственный десантный корабль
Видео
Крылатая громада: опубликовано видео полета «Мрии» с необычного ракурса
Видео
Вертолет ВВС США «воткнулся» в гору и улетел: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.