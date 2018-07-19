Названа главная опасность позднего приема пищи

Ученые из Глобального института здоровья в Барселоне установили, что поздний ужин вредит здоровью. Их вывод заключается в том, что прием пищи менее, чем за два часа до сна, повышает риск развития рака молочной железы и простаты.

Исследователи проанализировали сведения в общей сложности более, чем 1500 пациентов с тем или иным опасным заболеванием. После этого группа здоровых добровольцев без онкологических заболеваний ответила на вопросы ученых о своем образе жизни, режиме сна и приема пищи. Полученные данные позволили специалистам установить, что те исследуемые, которые едят раньше, чем за два часа до того, как лечь спать, гораздо меньше подвержены риску развития онкологических заболеваний, чем те, кто засыпает сразу после ужина. При правильном приеме пищи риск рака молочной железы снижается на 16%, простаты – на 26%.

Об этом сообщает портал International Journal of Cancer.

Сильнее всего эффект проявлялся у тех, кто придерживается стандартных рекомендаций по профилактике раковых заболеваний и ведет здоровый образ жизни.

Ранее ученые из Йельского университета провели эксперимент с 200 участниками и выяснили, что людям сложно отказаться от вредных углеводов и жиров потому, что они в организме человека запускается система вознаграждения мозга.