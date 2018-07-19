Минтруд может разрешить увольнять сотрудников в связи с утратой доверия

Министерство труда может внести в Трудовой кодекс для коммерческих компаний новое основание для увольнения с работы - в связи с утратой доверия. С соответствующим предложением в ведомство обратилось бизнес-сообщество.

«Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний», - приводит газета «Известия» слова главы департамента государственной службы министерства Дмитрия Баснака.

Чиновник при этом отметил, что сейчас вопрос находится на стадии обсуждения.

Издание напоминает, что в настоящий момент такая норма применяется только в отношении госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и работников, которые занимаются обслуживанием денежных или товарных ценностей.

Как рассказали газете в бизнес-сообществах, нововведение окажет помощь в борьбе с промышленным шпионажем и недобросовестной конкуренцией. Кроме того, поправка будет способствовать сохранности интеллектуальной собственности.