Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях в отношении «Северного потока - 2»

Американский Конгресс в ближайшее время приступит к рассмотрению проекта закона о сотрудничестве в области энергетической безопасности с партнерами в Европе. Законопроект предполагает ввод ограничительных мер в отношении строящегося газопровода «Северный поток - 2».

«Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзными партнерами в Европе или «Закон ESCAPE» повышает энергобезопасность стран-участников НАТО, предоставляя этим государствам стабильные и надежные американские энергетические ресурсы», - приводит сайт «Комсомольской правды» заявление сенатора.

По данным СМИ, в документе предлагается «наказывать долларом» инвесторов газопровода «Северный поток-2» и поощрять тех, кто приобретает голубое топливо у США. По мнению автора законопроекта сенатора-республиканца от штата Вайоминг Джона Баррассо, в случает принятия документа европейские союзники по НАТО смогут избежать «политических манипуляций и принуждений» российской стороны, я также это ускорит экспорт газа из Соединенных Штатов.