Бывший премьер Украины приписал создание российской газовой отрасли своим соотечественникам

В Сети посмеялись над словами бывшего украинского политика Юрия Еханурова. Экс-премьер-министр Украины заявил, что именно его соотечественники создали российскую газовую отрасль.

«Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы», - уверенно заявил Ехануров в эфире Newsone.

В комментариях под видео, опубликованным на хостинге Youtube, тут же появилось множество комментариев. Большинство из посмотревших запись эфира откровенно смеялись над высказыванием бывшего украинского премьера.

«И пирамиды в Египте украинцы строили. Весь мир создан украинцами», - написал один из пользователей.

Другой, поддерживая дискуссию, отметил, что «какая страна, такие и министры».

«Верните, пожалуйста, пациента на место! А то палата номер шесть от тоски и скуки впала в депрессию!», - требовал третий.

Напомним, ранее в Верховной раде Украины заявили, что Россия «крадет свою историю, начиная с собственного названия». По мнению украинских политиков, Россия присвоила себе такое название, хотя ранее она так не называлась.