Браудер потрясен ответом Белого дома на предложение РФ по его делу

Основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, которого в России приговорили к девяти годам колонии заочно за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов, рассказал журналистам, что его потряс ответ пресс-секретаря Белого дома на предложение российское стороны по делу Браудера.

«То, что пресс-секретарь Белого дома сообщила, что они (американская администрация – прим. ред.) решительно не исключают и рассматривают такой маловероятный обмен меня и нескольких добропорядочных граждан США на российских шпионов, абсолютно шокирует и является смешным», - заявил основатель Hermitage Capital в интервью Fox News.

Браудер при этом отметил свою уверенность в том, что «ничего подобного не случится, однако добавил, что он «потрясен ответом Белого дома».

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не исключила возможности допроса ряда граждан США, которые имеют отношение к делу Браудера в России. Она отметила, что между Москвой и Вашингтоном состоялся разговор на этот счет, однако каких-либо обязательств американская сторона на себя не взяла. Сандерс добавила, что американский лидер Дональд Трамп и «его команда» будут заниматься этим вопросом.