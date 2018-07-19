Дональд Трамп оценил «ответственность Путина» за вмешательство в американские выборы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о «персональной ответственности» российского лидера Владимира Путина за якобы имевшее место вмешательство РФ в выборы в США.

Такую позицию глава Америки объясняет просто: президент первым несет ответственность за то, что происходит в его стране.

«Это то же самое, что я считаю себя ответственным за то, что происходит в моей стране. Так что, как лидера страны, вы могли бы считать его ответственным (за якобы вмешательство в выборы – прим. ред.)», — заявил американский президент в интервью CBS.

Также глава США согласился с мнением директора национальной разведки страны Дэна Коутса об «остающейся угрозе вмешательства» Москвы в грядущие осенние выборы в американский конгресс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не отрицает вмешательства России во внутреннюю политику США. Эту фразу он сказал, отвечая на вопрос о том, продолжает ли Россия быть «нацеленной» на США.