«Правый сектор»* заявил о создании нового подразделения для «освобождения» Донбасса

Запрещенная в России националистическая организация «Правый сектор»* в четвертую годовщину своего образования объявила о создании первого отдельного батальона для освобождения Донбасса.

Как пишут украинские СМИ, ссылаясь на командира батальона, новая боевая единица создана с с целью победы над РФ, которая якобы оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

По словам комбата, в состав нового подразделения вошли Первая штурмовая рота, Вторая отдельная рота им. капитана Воловика, Третья отдельная рота и Тактическая группа «Сапсан».

В материале журналисты подчеркивают, что за время ведения боевых действий на территории Донбасса «Правый сектор»*, участвуя в боях на востоке Украины, получил уважение со стороны ВСУ.

Отмечается, что «ПС»* при планировании военных операций согласовывает свои действия с Генштабом Украины.

«Правый сектор»* – националистическая организация, запрещенная в России.