Опубликованы кадры с места ограбления «Бинбанка» в Москве

Вооруженные грабители напали на одно из отделений «Бинбанка» на севере Москвы. «Звезда» публикует кадры с места преступления.

Ограбление произошло на Ленинградском проспекте. Неустановленные вооруженные личности совершили налет на банк на севере Москвы. В соответствии с показаниями очевидцев, у нападавших был при себе пистолет, и один из них был в мотошлеме.

Как видно на кадрах, место ограбления оцеплено, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее появилось сообщение о вооруженном нападении на отделение «Бинбанка» на севере Москвы, совершенном двумя неизвестными.