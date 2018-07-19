Названа смертельная доза алкоголя

Алкоголь может навредить человеку даже в небольших количествах. К такому выводу пришли ученые, сообщил BBC.

Проанализировав данные более 600 тысяч человек, ученые выяснили, что вредное действие начинает проявляться уже с 50 граммов спирта в неделю.

Исследователи определили, что вероятность летального исхода зависит от количества выпиваемого алкоголя.

Продолжительность жизни начинает сокращаться уже на минимальном уровне – меньше 100 миллилитров в неделю, а вероятность инсульта, развития ишемической болезни, сердечной недостаточности, гипертонии или аневризмы аорты со смертельным исходом и вовсе показала прямую линейную зависимость от объемов выпивки.

Однако специалисты выяснили, что вероятность инфаркта действительно несколько снижалась по мере роста дозы регулярно потребляемого алкоголя.

В целом все участники исследования, которые употребляли алкоголь, показали снижение ожидаемой продолжительности жизни – от полугода у самых малопьющих до пяти лет у тех, кто употреблял более 350 миллилитров чистого спирта в неделю.