«Лопатная» дуэль: соседи устроили баталию садовым инвентарем в Саратове

В частном секторе Саратова произошел «вооруженный» конфликт между соседями, который вылился в драку.

Как сообщает портал «Саратовский взгляд», участники «сражения» обратились за медицинской помощью после инцидента.

По данным СМИ, инициатором драки якобы стал один из соседей Дмитрий Беспалов, который, предположительно, набросился на 60-летнего Александра Егорова. После «обороны» пожилого мужчины, сосед схватил лопату и устроил дуэль со своим соперником. В завершение драки Беспалов разгромил лопатой автомобиль, стоящий неподалеку. В то же время, Беспалов назвал противоположную версию произошедшего.

В результате инцидента оба соседа попали в больницу. С пожилым мужчиной обратилась за медицинской помощью и его дочь.