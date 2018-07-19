Новый метод редактирования генома оказался смертельно опасным

Главный прорыв современной науки CRISPR/Cas9, который позволяет редактировать геномы высших организмов, в том числе людей, оказался с потенциально опасным побочным эффектом. Об этом сообщил Nature Biotechnology.

Ученые выяснили, что CRISPR/Cas9 может стать причиной обширных мутаций и генетических повреждений, которые нельзя будет обнаружить существующими тестами ДНК.

Генетик Аллан Бредли из института Сенгера в Великобритании рассказал, что последствия изменений в ДНК серьезно недооценены.

Он с коллегами проанализировал последствия редактирования стволовых клеток мыши и клеток эпителия сетчатки человека.

Один из авторов исследования, аспирант Майкл Косицки, отметил, что изначально CRISPR/Cas9 использовался как инструмент для изучения активности генов, но позже стало ясно, что происходит что-то неожиданное.

Специалисты обнаружили огромные участки разрушения и мутации, которые происходили вдали от участков ДНК, которые подвергались редактированию.

По словам авторов исследования, если применить технологию для лечения человека, это может привести к активации или выключению важных генов, что опасно для здоровья человека.

Предполагается, что после редактирования как минимум одна клетка в каждом протоколе будет нести дефект.

Такие повреждения могут стать «ударом» по стволовым клеткам, которые потом могут переродиться в злокачественные опухоли.

Исследователи призвали призвали устранить возможные риски, которые связаны с CRISPR/Cas9 прежде чем начать применять эту технологию на практике. Брэдли подчеркнул, что люди, которые планируют воспользоваться генной терапией, должны проверять возможность негативных последствий.