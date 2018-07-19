Астрономы обнаружили 12 новых спутников на орбите Юпитера

На орбите Юпитера обнаружены 12 новых спутников. Их число, по данным астрономов, увеличилось до 79. Об этом сообщил портал исследовательского центра университета Карнеги.

Впервые спутники были замечены весной 2017 года.

«Юпитер оказался в пространстве, где мы вели поиск объектов дальних регионов Солнечной системы, таким образом, мы, по счастливой случайности, обнаружили новые спутники вокруг Юпитера, пытаясь найти планеты на краю Солнечной системы», - заявил руководитель группы Скот Шеппард.

Кроме того, для подтверждения информации о нахождении спутников на орбите Юпитера, понадобился еще один год. Из обнаруженных спутников один оказался «особенным» - Валетудо. Он не похож на остальные спутники. Валетудо имеет диаметр менее километра, при этом находится дальше остальных «собратьев» и отклонен сильнее их.

Благодаря обнаруженным спутникам ученые надеются изучить ранний этап развития Солнечной системы, сообщает РИА Новости.