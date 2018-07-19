В пригороде Дамаска восстановлено более 25% поликлиник

Десять поликлиник восстановлены в Восточной Гуте после ее освобождения от боевиков. Об этом сообщила главный районный инженер по восстановлению медучреждений Мануаль Альбер.

«Мы обращаемся к губернатору провинции Дамаска и он нам помогает, выделяет помощь на восстановление поликлиник... До войны в провинции Дамаск было 120 поликлиник, в Восточной Гуте - 38, сейчас мы успели восстановить десять из них», - сказала она.

По ее словам, на данном этапе здесь не хватает специалистов, в первую очередь - детских. Помимо этого есть дефицит лабораторного оборудования для анализов, а также различных медицинских инструментов.

Как сказала журналистам врач одной из поликлиник пригорода Дамаска Эмтисар Аль Юсеф, 15 июля здесь начали вакцинацию детей от кори. По ее словам, у некоторых семей из-за войны около семи лет не было возможности сделать детям прививки.

«Вы знаете, что здесь это заболевание распространено, поэтому каждый день мы принимаем до 250 пациентов. Возраст - от семи месяцев до шести лет. Эта вакцина поступает нам через министерство здравоохранения Сирии. Прививка бесплатная. И мы надеемся, что каждый ребенок получит ее», - отметила врач.

В Гуте сейчас очень ждут возвращения специалистов и не только медиков. Однако уже сегодня жизнь здесь потихоньку начинает налаживаться: открываются аптеки и магазины, люди восстанавливают дома и квартиры.

Ранее в Восточную Гуту в свои дома вернулись более 72 тысяч мирных жителей.