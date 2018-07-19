Назван простой способ улучшить работу мозга

Исследователи из Университета в штате Пенсильвания обнаружили простой способ улучшить работу мозга. Метод заключается в употреблении пищи с повышенным содержанием железа, что способствует улучшению внимания и памяти.

По данным портала MedicalXpress, прием такой еды может улучшить внимание и память. Ученые провели исследование, в котором приняли участие индийские подростки. В их рационе присутствовало жемчужное просо с минеральными добавками.

Исследователям удалось выяснить, что недостаток железа – один из наиболее распространенных в мире дефицитов минеральных веществ. А вот железодефицитная анемия является основной причиной нетрудоспособности как у детей, так и среди взрослых.

Между тем, в науке еще не до конца исследован вопрос о том, какое именно влияние оказывает железо на когнитивные способности подростков и детей.

В ходе исследования, участниками которого стали 140 детей в возрасте от 12 до 16 лет, было создано две группы людей. Первая группа употребляла в пищу обычное жемчужное просо, а вот вторая группа питалась железосодержащими культурами.

В результате эксперимента, который длился шесть месяцев, в организме испытуемых повысилось содержание железа, поэтому дети стали лучше выполнять задания на память и внимание.

Ранее ученые нашли отдел мозга, который отвечает за связь с «высшим разумом».