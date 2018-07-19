Госдеп сообщил о трех предложениях по итогам встречи Путина и Трампа

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на брифинге заявила, что ведомство рассматривает три предложения по итогам встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Они касаются контактов бизнесменов, политологов и военных. Стенограмму мероприятия опубликовали на сайте Госдепа.

Она рассказала, что первый пункт заключается в создании рабочей группы высокого уровня, в которую должны войти бизнесмены из России и США. Вторым предложением будет появление экспертного совета из политологов, действующих и бывших дипломатов, а также экс-военных.

Третье предложение заключается в проведении встреч Совета национальной безопасности США и Совета безопасности России. Нойерт назвала все эти предложения хорошим началом.

Встреча Трампа и Путина прошла в минувший понедельник в Хельсинки. Главы государст провели открытые переговоры и пообщались тет-а-тет. Позже Трамп в своем Twitter написал, что встреча с президентом РФ была лучше, чем саммит НАТО в Брюсселе.