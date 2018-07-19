Путин поблагодарил Мутко за чемпионат мира по футболу

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в организации ЧМ-2018. Особенно он подчеркнул работу вице-премьера Виталия Мутко. Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

Путин отметил, что Мутко многое сделал для подготовки прошедшего чемпионата мира по футболу. Он подчеркнул, что «праздник действительно получился».

Ранее Путин оценил работу Мутко на посту зампреда правительства РФ. Президент России отметил, что для оценки деятельности Мутко достаточно проанализировать, сколько объектов было построено в сфере спорта и физической культуры. В частности, Путин отметил стадионы к Чемпионату мира-2018 по футболу.