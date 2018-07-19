Российские ученые разработали два «летающих внедорожника»

Две демонстрационных образца «летающего внедорожника» создали российские ученые. Разработки получили возможность сверхкороткого взлета и посадки.

Как уточнили в пресс-службе Фонда перспективных исследований, в настоящее время идет подготовка к созданию масштабных аналогов таких «внедорожников».

«Завершены работы первого этапа проекта ФПИ по созданию демонстраторов летательных аппаратов вертикального или сверхкороткого взлета и посадки», - цитирует сообщение РИА Новости.

В организации уточнили, что еще в конце 2016 – начале 2017 года были отобраны исполнители данного проекта по результатам всероссийского конкурса, проведенного ФПИ.

Ранее сообщалось, что российский «летающий внедорожник» может подняться в воздух уже в 2022 году.