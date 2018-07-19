Афганистан потребовал от России извинений за ввод советских войск

Посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай заявил, что Кабул ждет извинений от России за признание со стороны СССР афганского правительства в 1978 году и последующее советское вооружение. Об этом сообщило РИА Новости.

Дипломат назвал ошибкой то, что случилось в 1978-1979 годах.

«В 1978 году [в Афганистане] к власти пришли левые силы, которые на самом деле не были левыми. У них было одно желание — власти», - рассказал дипломат.

По мнению посла, признав тогда правительство, СССР «сделал свою первую ошибку». Он добавил, что это правительство не было самостоятельным, а являлось «марионеточным».

В качестве второй ошибки Абдул Каюм Кучай назвал ввод советских войск в 1979 году, в результате которого погибли более двух миллионов афганцев и «большое количество советских солдат». Он отметил, что также из-за этого вторжения пострадала вся инфраструктура страны.

По словам дипломата, Кабул заинтересован в развитии российско-афганских отношений без повтора «прежних ошибок».