Трамп увидел в Черногории угрозу для начала третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что Черногория, которая присоединилась к НАТО в 2017 году, якобы может втянуть альянс в Третью мировую войну.

Как рассказал американский лидер в эфире телеканала Fox News, на территории Черногории якобы живет много агрессивных людей.

«Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас третья мировая война», - рассказал Трамп.

Между тем, по словам американского лидера, войска ВС США не должны вставать на защиту Черногории, поскольку «это несправедливо, ведь они даже не платят».

Однако Трамп подчеркнул, что по уставу НАТО, Вашингтон все же должен вступаться за Черногорию в случае военного конфликта.

Ранее математик из США рассчитал «дату начала третьей мировой войны».