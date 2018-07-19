Психолог прокомментировал реакцию Меланьи Трамп на рукопожатие Путина

Первая леди США Меланья Трамп является очень несчастной женщиной. Так считает психолог Олег Сергиенко. Об этом сообщила газета «Известия».

По мнению эксперта, у президента США Дональда Трампа с Меланьей есть внутрисемейные проблемы.

Психолог отметил, что, вероятно, Меланья боится подвести своего мужа во время публичного мероприятия.

Сергиенко предположил, что женщину запугали. Он добавил, что Трамп, вероятно, неуважительно относится к Меланье, хотя она своей красотой и стилем могла бы «сильно поправить его имидж».

Напомним, что встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным прошла в Финляндии 16 июля. До начала саммита Меланья пожала руку российскому лидеру, улыбнулась и повернула голову, после чего ее выражение лица резко изменилось. Пользователи социальных сетей предположили, что супругу американского президента «перекосило» после рукопожатия Путина.