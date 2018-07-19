Российские дипломаты посетят в США арестованную Бутину
Ожидается, что встреча состоится 19 июля.
Фото: mvbutina facebook.com / Globallookpress
Сотрудники посольства России добились права посетить арестованную в США россиянку Марию Бутину. Ожидается, что встреча состоится в четверг, 19 июля.
«Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками М. В. Бутиной 19 июля», - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Между тем в ведомстве отметили, что намерены оказать россиянке «необходимую поддержку».
Ранее сообщалось, что Федеральный окружной суд Вашингтона отказал Бутиной в освобождении под залог.