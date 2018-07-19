Российские дипломаты посетят в США арестованную Бутину

Сотрудники посольства России добились права посетить арестованную в США россиянку Марию Бутину. Ожидается, что встреча состоится в четверг, 19 июля.

«Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками М. В. Бутиной 19 июля», - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Между тем в ведомстве отметили, что намерены оказать россиянке «необходимую поддержку».

Ранее сообщалось, что Федеральный окружной суд Вашингтона отказал Бутиной в освобождении под залог.