Госдума рассмотрит в первом чтении изменения в пенсионном законодательстве

В четверг Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Он добавил, что процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. В законопроекте кабмина отмечается, что эта инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляций при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Согласно опубликованному в базе данных ГД проекту постановления, комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов будет до 19 августа принимать поправки ко второму чтению.