На Украине началась разработка боеприпасов образца НАТО

На Украине началось серийное производство гранатометных выстрелов по образу НАТО. Их выпуском займет государственный концерн «Укроборонпром».

Видеоролик опубликовал в своем Twitter президент Украины Петр Порошенко. Известно, что для производства гранатометных выстрелов также будет задействовано предприятие «Кузница на Рыбальском», которое подконтрольно украинскому лидеру.

Как отметил Порошенко, серийное производство боеприпасов начать для 40-миллиметрового автоматического гранатомета ПГОФ-40. А сами выстрелу будут предназначены для стрельбы из автоматических станковых гранатометов УАГ-40 – первой украинской разработки по стандартам НАТО, производимой на предприятии.

«Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии», - заключил Порошенко.

Ранее на Украине предприняли «суперход» для вступления в НАТО.