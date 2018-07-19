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Ученые смогут диагностировать рак на ранней стадии при помощи железной проволоки

Екатерина Масло
01:29 19.07.2018
Технология уже показала свою эффективность на свиньях. Новую методику на людях пока не испытывали.
Ученые смогут диагностировать рак на ранней стадии при помощи железной проволоки
Фото: pixabay.com

Исследователи из Стэнфордского университета нашли новый способ диагностики рака. Об этом сообщил Nature Biomedical Engineering.

Они предложили проверять кровь на наличие опухолевых клеток при помощи железных наночастиц и намагниченной проволоки.

Вышеуказанные клетки отделяются от основной опухоли и начинают циркулировать по орагнизму вместе с кровотоком, что способствуют образованию метастазов. Авторы исследования отмечают, что на ранних стадиях количество опухолевых клеток в крови настолько мало, что современная аппаратура не может их выявить, из-за чего можно запустить болезнь.

Отмечается, что технология показала свою эффективность на свиньях. Ученые смогли обнаружить от 10 до 80 раз больше таких странствующих клеток, чем по анализу крови. Новинку пока не испытывали на людях.

Ученые отметили, что новая методика позволит не только выявлять рак на ранней стадии, но и лучше понять механизм работы опухолевых клеток, а также узнать, как скоро они появляются после появления первичной опухоли.

Также проволока может стать самостоятельным инструментом терапии, так как если оставить ее в организме на длительное время, она сможет притягивать злокачественные клетки.

Также исследователи проведут клинические испытания новинки. По предварительным данным, они не токсичны и саморазрушаются в течение нескольких недель.  

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