Трамп назвал Путина «ответственным» за «вмешательство РФ» в выборы США

Американский лидер Дональд Трамп возложил «ответственность» на президента России Владимира Путина за якобы вмешательство РФ в выборы США.

Президент США объяснил свое решение тем, что Путин стоит во главе России.

«Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране (США – прим. ред.). Так что конечно, как лидера страны вы могли бы считать его ответственным (за вмешательство – прим. ред.)», - процитировал Трампа телеканал CBS.

Ранее Трамп назвал себя самым жестким американским президентом по отношению к РФ.