Украина присвоила себе «создание» газовой отрасли в РФ

Заявление бывшего премьер-министра Украины Юрия Еханурова вызвало большой резонанс в Сети – политик заявил, что украинцы «создали» газовую отрасль в России.

«Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы», - отметил он в эфире телеканала NewsOne.

Пользователи Сети подняли такое заявление на смех и пошутили о том, что и весь мир якобы «создан украинцами».

«Строить государство – это вам не историю переписывать», - парировали комментаторы.

Ранее российский президент Владимир Путин заверил американского лидера Дональда Трампа, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через территорию Украины.