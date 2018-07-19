Украина присвоила себе «создание» газовой отрасли в РФ
Заявление бывшего премьер-министра Украины рассмешило пользователей Сети.
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Заявление бывшего премьер-министра Украины Юрия Еханурова вызвало большой резонанс в Сети – политик заявил, что украинцы «создали» газовую отрасль в России.
«Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы», - отметил он в эфире телеканала NewsOne.
Пользователи Сети подняли такое заявление на смех и пошутили о том, что и весь мир якобы «создан украинцами».
«Строить государство – это вам не историю переписывать», - парировали комментаторы.
Ранее российский президент Владимир Путин заверил американского лидера Дональда Трампа, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через территорию Украины.