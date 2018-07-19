Итальянцы назвали Путина «лидером будущего»

Итальянская организация «Демос-Кооп» провела исследование по результатам которого выяснилось, что местные жители считают президента России Владимира Путина «лидером будущего». Об этом сообщила газета La Repubblica.

Итальянцев спрашивали о различных аспектах международной политики. Респонденты назвали самым уважаемым политиком канцлера Германии Ангелу Меркель. Также большинство участников опроса назвали президента РФ «лидером будущего».

Отмечается, что американский лидер Дональд Трамп не вызывает у итальянцев интереса.

Большинство опрошенных подчеркнули огромную роль Владимира Путина и Дональда Трампа в Европе, а другие политики остаются сторонними наблюдателями.

Также исследователи спросили итальянцев, кого они считают самым близким для себя народом. В этом вопросе большинство опрошенных назвали испанцев. Следом за ними в рейтинге следуют россияне. По данным издания, наиболее сложные отношения у граждан Италии с Францией. Напряжение выросло из-за вопросов мигрантов.