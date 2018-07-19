Украина «поджала хвост» в Азовском море – эксперт

Украина «поджала хвост» в Азовском море и не способна противостоять кому бы то ни было, особенно России. С таким заявлением выступил бывший командующий ВМС страны Сергей Гайдук.

По его словам, в Мариупольском порту необходимо находиться не том положении, в каком сейчас пребывает Украина.

«Ситуация «поджатого хвоста», нахождения в Мариупольском порту в ожидании команды – это не та ситуация. Здесь надо быть активным, присоединяться к этому процессу, останавливать, досматривать, противодействовать, использовать те небольшие морские силы, которые есть, для патрулирования, сопровождения», - сообщил эксперт в эфире «Громадського радио».

По словам Гайдука, несмотря на то, что ранее об обострении в Азовском море уже ходили разговоры, Киев не предпринял никаких соответствующих мер, в результате чего Украина оказалась просто неспособна оказывать противодействие.

«Мы должны понимать, у наших морских пограничников войск ВМС, кроме береговых подразделений, нет», - заключил эксперт.

Ранее бывший командующий флотом Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что акваторию Азовского моря необходимо заминировать. Это, мол, позволит предотвратить потери украинских судов от деятельности погранслужбы России.