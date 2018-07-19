СМИ неправильно истолковали слова Трампа о России – Белый дом

Журналисты неправильно поняли ответ президента США Дональда Трампа на вопрос о том, является ли Вашингтон «мишенью» для Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на Youtube-канале администрации президента.

По словам словам Сандерс, отрицательный ответ Трампа не относился к вопросу представителей СМИ.

Она отметила, что слово «нет» означало отказ отвечать на вопросы журналистов.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Трамп ответил отрицательно на вопрос о том, являются ли США «мишенью для России».