Названы самые «мужские» марки автомобилей

Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели опрос среди автовладельцев, в котором был определен их пол. В результате этого эксперты назвали марки машин, которые пользуются популярностью у водителей мужского пола.

Так, самой «мужской» маркой автомобиля стал Subaru. Машины этого производителя пользуются спросом у 95,1% мужчин, а вот среди женщин процент водителей в разы меньше – 4,9%.

На втором месте расположились автомобили марки Jeep. Он пользуется спросом у 94,6% мужчин. А замыкает тройку лидеров Toyota с показателем 94,2%.

В топ-5 также оказались марки автомобилей Infiniti – 93,4%, а также Honda с показателем 92,9%.

Кроме того, в десятку «мужских» машин вошли также УАЗ с показателем 92,4%, Lexus – 92,2%, а также Mitsubishi, который пользуется популярностью у 92% водителей мужского пола, Mercedes-Benz – 91,4% и Volvo – 91,3%.

В исследовании было проанализировано более 180 тысяч анкет. Возраст респондентов составил от 18 до 65 лет. При этом в опросе были учтены марки автомобилей, количество которых, согласно анкетам, составило не менее 300 штук.

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