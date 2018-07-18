Суд США отказал россиянке Бутиной в освобождении под залог

Федеральный окружной суд Вашингтона отказал россиянке Марии Бутиной в освобождении под залог. Об этом в среду сообщил ТАСС.

Россиянку задержали 15 июля в Вашингтоне. Позже ее обвинили в том, что она якобы участвовала в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Спецслужбы США считают, что Бутина якобы вела такую деятельность без регистрации при министерстве юстиции США агентом иностранного государства.. Девушка свою вину отрицает.

О задержании россиянки минюст сообщил в понедельник. За нарушение закона ей грозит до пяти лет лишения свободы.