Суд США отказал россиянке Бутиной в освобождении под залог
Такое решение было принято судьей Деборой Робинсон на заседании по делу россиянки.
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Федеральный окружной суд Вашингтона отказал россиянке Марии Бутиной в освобождении под залог. Об этом в среду сообщил ТАСС.
Россиянку задержали 15 июля в Вашингтоне. Позже ее обвинили в том, что она якобы участвовала в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Спецслужбы США считают, что Бутина якобы вела такую деятельность без регистрации при министерстве юстиции США агентом иностранного государства.. Девушка свою вину отрицает.
О задержании россиянки минюст сообщил в понедельник. За нарушение закона ей грозит до пяти лет лишения свободы.