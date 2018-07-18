Трамп назвал себя самым жестким американским президентом по отношению к РФ

Американский президент Дональд Трамп сообщил о проведении наиболее жесткой политики в отношении РФ за всю историю США. С таким заявлением он выступил в ходе заседания кабинета в Белом доме.

По его словам, подтверждением тому являются достижения страны за последнее время.

«Никогда не было президента, который был бы по отношению к РФ жестче, чем я. Достаточно посмотреть на то, что мы сделали: на цифры, на санкции, на то, что, к сожалению, недавно происходило в Сирии», - отметил Трамп.

Между тем, американский президент, комментируя так называемое «вмешательство» Москвы в выборы США подчеркнул, что не считает свою страну мишенью РФ, уточнил ТАСС.

Ранее Трамп попал под шквал критики в свой адрес из-за встречи с Путиным.