МИД Греции обидело заявление Марии Захаровой

МИД Греции обвинил официального представителя российского Министерства иностранных дел в «неуважении» к стране. В заявлении, размещенном на сайте греческого МИД, говорится, что российский МИД, помимо «неуважения» продемонстрировал еще и «непонимание современного мира, в котором государства могут проводить независимую политику.

Ранее Греция выслала из страны двух российских дипломатов, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела страны. Еще двум россиянам запрещен въезд в страну. Греческий дипломатический демарш получил полное одобрение в Вашингтоне. Российский МИД выразил протест, о том, что Греция следует в «фарватере» политики США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Мария Захарова в своем комментарии инцидента, в свою очередь, заявила, что «подобные вещи не остаются без последствий».

«Народ Греции должен общаться с российским партнером, россиянами и не страдать от грязных провокаций», - заявила она.

По мнению российского МИД, инцидент не улучшает двусторонние отношения России и Греции.