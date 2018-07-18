Вооруженные преступники ворвались в банк На севере Москвы
Отмечается, что один из захватчиков был в мотоциклетном шлеме.
Фото: Алексей Ивано / ТРК "Звезда"
Неизвестные с пистолетом совершили налет на банк на севере Москвы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Неизвестные, вооруженные пистолетом, напали напали на «Бинбанк», - сообщил источник агентства.
Отмечается, что один из захватчиков был в мотоциклетном шлеме.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.