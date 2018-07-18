Вооруженные преступники ворвались в банк На севере Москвы

Неизвестные с пистолетом совершили налет на банк на севере Москвы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Неизвестные, вооруженные пистолетом, напали напали на «Бинбанк», - сообщил источник агентства.

Отмечается, что один из захватчиков был в мотоциклетном шлеме.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.