Боевики обстреляли ряд населенных пунктов в Идлибе

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, за прошдшие сутки подвергли артиллерийским обстрелам населенные пункты Халидея, Маканис-эд-Дувайри, Айн-эль-Кантара, Абу Али, Сараф, Джуб-эль-Мгара и эль-Латамна. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

Между тем, по его словам, представителями российской и иранской стороны во взаимодействии с сирийским правительством достигнута договоренность с лидерами незаконных вооруженных формирований об эвакуации гражданского населения из осажденных боевиками шиитских населенных пунктов Фуа и Кефрая провинции Идлиб.

«В рамках соглашения населенные пункты покинули около семи тысяч человек», - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

По его словам, продолжается переговорный процесс, организованный российским Центром по примирению враждующих сторон со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации.

«Мирные жители через предоставленные "коридоры" покидают территории, контролируемые боевиками. На пунктах пропуска им предоставляется горячее питание, предметы первой необходимости, оказывается медицинская помощь. За прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышел 281 сириец», - сообщил А.Цыганков.