Трамп не отрицает вмешательство России во внутреннюю политику США

Президент США Дональд Трамп, ответив «нет» на вопрос журналистки, продолжает ли Россия быть нацеленной на США, имел ввиду, что не будет отвечать на этот вопрос, но не отрицает вмешательства России во внутреннюю политику США. Такое разъяснение дала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, которую цитирует РИА Новости.

«Я имела возможность поговорить с президентом о его комментариях, президент говорил: "Спасибо большое и сказал "нет" на просьбу ответить на вопросы», - уточнила Сандерс.

О том, что зацикленность США на вмешательстве в их внутреннюю политику переходит все разумные пределы, заявил в среду, 18 июля, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, американские журналисты произвели крайне неприятное впечатление на пресс-конференции, последовавшей за встречей Путина и Трампа. Их вопросы о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году показывали, что в США к этой «теории заговора» относятся вполне серьезно, хотя до сих пор никаких конкретных свидетельств тому нет.

Сейчас в США стартуют выборы в сенат – американцы уже обвинили Россию в том, что она готова вмешаться уже и в эти, еще не состоявшиеся выборы.