В сенат США внесен законопроект о санкциях в отношении «Северного потока-2»

Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес на рассмотрение конгресса США законопроект о санкциях в отношении «Северного потока-2», сообщает РИА Новости. Документ был подготовлен при участии сенаторов-республиканцев Кори Гарднера и Стива Дайнса.

«Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзными партнерами в Европе повышает энергетическую безопасность членов НАТО, предоставляя этим странам стабильные и надежные американские энергоресурсы», - говорится в заявлении конгресса.

Также в заявлении указано, что законопроект подразумевает введение санкций в отношении «Северного потока-2», что, очевидно, подразумевает санкции в отношении западных компаний, которые участвуют в этом международном проекте.

Строительство «Северного потока-2» должно начаться в этом году.

Ранее на встрече с Владимиром Путиным Дональд Трамп признал право Германии самой решать – участвовать ли ей в российском проекте, но заявил, что США намерены составить конкуренцию «Северному потоку-2», поставляя в Европу сжиженный газ.